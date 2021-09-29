الطالب الأمين.. "عمار" من الشرقية عثر على محفظة بها مبلغ مالى كبير وسلمها لصاحبها.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

ضرب طالب بالشهادة الإعدادية من محافظة الشرقية ، مثالا للأمانة والجدعنة، بعد عثورة على محفظة تحتوي علي مبلغ مالي يقارب 3300 جنية وأوراق شخصية، وظل يبحث عن صاحبها ورفض الاستيلاء علي النقود .

وأكد عمار عبدة طالب إعدادي من مركز ههيا، أنه أثناء توجه لصالة التدريبات لاحظ حافظة نقود منتفخة مما يوحي أن بها مبلغ من المال ، فأخبر والدة عبر الهاتف والمسافر خارج البلاد، وفطلب منه التوجه بها لوالدته للبحث عن صاحبها.

وأضاف أنه بتسليمة المحفظة لوالدته عثر علي مبلغ 3300 جنيه وأوراق شخصية منها بطاقة شخصية ورخصة قيادة توك توك وغيرها.

ويقول السيد الشناوي من مدينة ههيا لـ"اليوم السابع"، إنه جار وصديق والد عبده، ونصحه بنشر منشور علي "فيس بوك" بصورة بطاقة صاحب المحفظة، للبحث عنه وتسليمة النقود ، مضيفا أنه عندما شاهد صاحب المحفظة المنشور على صفحة عمارقام بالاتصال بنا، وتبين أن صاحبها من قرية كفور نجم، فسأل زوج أخته المقيم بذات القرية الذى علي فور نجح في التواصل مع صاحب المحفظة.

وأشار إلى أن صاحب المحفظة اتصل به وأعطاه أوصاف المبلغ والأوراق الشخصيه الخاصة وشكل المحفظة ، الذي تاكدنا أنه هو صاحبها .

وتابع أنه جهز لقاء جمع عمار وصاحب المحفظة والذي سلمة له وقدم له الشكر علي أمانته ، والذي أوضح أنه يمر بظروف طارئة نظرا لمرض زوجته بسبب الولادة ووفاة الرضيع .