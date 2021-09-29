اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السودان: رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون "شهداء" جهاز المخابرات العامة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:00 ص
السودان: رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون "شهداء" جهاز المخابرات العامة مجلس السيادة السوداني
أ ش أ

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نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، "شهداء" جهاز المخابرات العامة، الذين "استشهدوا" وهم يؤدون واجبهم في حماية السودان من الأنشطة الإرهابية ومن المتربصين بأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس السيادة السوداني التزام الدولة بالمضي قدما في التصدي لأي أنشطة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أعلن "استشهاد" ضابطين وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" في أحد الأحياء جنوبي الخرطوم، فيما تم توقيف ١١ إرهابيا من جنسيات مختلفة، ولاذ أربعة إرهابيين أجانب بالفرار.

 


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