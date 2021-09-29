اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات خط الإسكندرية ـ مطروح بداية من الجمعة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:13 م
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات خط الإسكندرية ـ مطروح بداية من الجمعة قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط الإسكندرية ـ مرسى مطروح والعكس اعتبارا من بعد غد الجمعة، شاملة تعديل مواعيد قطارات 299 و657 و654 علي خط مرسي مطروح / الإسكندرية والعكس.

 

كما قررت تعديل تركيب عربات عدد آخر من القطارات، بحيث اعتبارا من السبت المقبل يتم تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة/ الزقازيق بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر على أن يستمر تشغيله بجدوله الحالي.

 

وتقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من الأحد المقبل بتعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق/ القاهرة بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر مع استمراره بجدوله الحالى.


السكة الحديد

قطارات مرسى مطروح

القطارات

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