السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات خط الإسكندرية ـ مطروح بداية من الجمعة

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط الإسكندرية ـ مرسى مطروح والعكس اعتبارا من بعد غد الجمعة، شاملة تعديل مواعيد قطارات 299 و657 و654 علي خط مرسي مطروح / الإسكندرية والعكس.

كما قررت تعديل تركيب عربات عدد آخر من القطارات، بحيث اعتبارا من السبت المقبل يتم تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة/ الزقازيق بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر على أن يستمر تشغيله بجدوله الحالي.

وتقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من الأحد المقبل بتعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق/ القاهرة بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر مع استمراره بجدوله الحالى.