جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية في أول لقاء بين الجانبين بعد تشكيل الحكومة.

وتضمن اللقاء بحثًا في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى موضوع تنظيم الانتخابات النيابية.