الخريطة الزمنية لغلق 3 طرق رئيسية بمدينة نصر لاستكمال مسار "المونوريل"

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبرى يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار "المونوريل" .. الأمر الذى يستلزم تنفيذ الآتى:-

ـ غلق طريق النصر المتجه لمناطق إمتداد رمسيس لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية.. على أن يتم تحويل الحركة المرورية فى الإتجاه القادم من ميدان "الشهيد / هشام بركات" يميناً إتجاه شارع يوسف عباس يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

ـ غلق طريق النصر فى الإتجاه القادم من ميدان رمسيس إتجاه ميدان "الشهيد / هشام بركات" لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية .. على أن يتم تحويل الحركة المرورية فى الإتجاه القادم من إمتداد رمسيس يميناً إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى يوم الخميس الموافق 30/9/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

ـ غلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوى لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية.. على أن يتم إستكمال تسيير المركبات فى الإتجاه القادم من إمتداد رمسيس إتجاه ميدان الشهيد "هشام بركات" يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 9 صباحاً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.المرور،الطرق،تحويلات مرورية،الطريق الدائري.