الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل تبريد حريق مطعم بمنطقة جليم .. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر

يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، عمليات تبريد موقع حريق جليم الذي اندلع داخل منطقة المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، دون أي إصابات.

يقوم قوات الحماية المدنية بتبريد جدران موقع الحريق بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، وإخراج المحتويات الورقية والمواد القابلة الإشتعال، وذلك منعاً لعودة الاشتعال مرة أخرى، فيما أكد عدد من شهود العيان على أن الحريق اندلع في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وتمكن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من اخماده عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكان قد وصل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عزت أبو الخير، رئيس نيابة أول الرمل وبرفقته خالد محمود مدير النيابة، وفوزى دراز وكيل النياية، منذ قليل، إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

تعود الواقعة، فور ورود بلاغ صباح اليوم، لغرفة العمليات بحي شرق بإندلاع حريق داخل أحد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، وكلف محارب هيلع، رئيس حي شرق، إدارة الأزمات والكوارث بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق.

وبالمعاينة اتضح إندلاع الحريق بمبنى مكون من ثلاثة طوابق يحوي عدد من المطاعم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وجود أي إصابات، كما تواجد مرفق الإسعاف بالموقع.

كما تواجدت قوات قسم شرطة رمل أول وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.



رجال الحماية المدنية خلال عملية التبريد بموقع حريق جليم



رجال الحماية المدنية خلال عملية التبريد بموقع حريق جليم



رجال الحماية المدنية خلال عملية التبريد بموقع حريق جليم



رجال الحماية المدنية خلال عملية التبريد بموقع حريق جليم



رجال الحماية المدنية خلال عملية التبريد بموقع حريق جليم



تلفيات حريق جليم



تلفيات حريق جليم



تلفيات حريق جليم



تلفيات حريق جليم



تلفيات حريق جليم



اثار الحريق بعد اخماده



اثار الحريق بعد اخماده



اثار الحريق بعد اخماده



جانب من اثار الحريق بمطعم شهير فى الاسكندرية بمنطقة جليم



جانب من اثار الحريق بمطعم شهير فى الاسكندرية بمنطقة جليم