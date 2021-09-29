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الحكومة: مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجُعل" حتى 30 أبريل

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:17 م
الحكومة: مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجُعل" حتى 30 أبريل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل" حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
 
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال اجراءات استلام شركة "بي إس اتش للأدوات المنزلية"، بوش الألمانية سابقاً، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك في إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتي الأرض بالكامل على دفعة واحدة.
 
 

مجلس الوزراء

شركات الطيران

الحكومة

رسوم الجعل

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