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الحكومة تنفى عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" عن الوصول للإنتاج المستهدف

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:16 ص
الحكومة تنفى عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" عن الوصول للإنتاج المستهدف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت أنه لا صحة لعدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مُشددةً على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات، حيث من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يومياً بمعدل مليار جرعة سنوياً، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.
 
وفي سياق متصل، يقام مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على مساحة حوالي 6 آلاف متر، ويضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقاً للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، كما يضم المصنع غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بدايةً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي؛ حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقًا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.
 
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فاكسيرا

اللقاحات

الحكومة

مصطفي مدبولي

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