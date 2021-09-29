اليوم السابع
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"التعليم" تصدر كتابا دوريا لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية استعدادا لبدء الدراسة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:48 م
"التعليم" تصدر كتابا دوريا لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية استعدادا لبدء الدراسة وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.
 
وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.
 
كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
 
ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

التربية والتعليم

فيروس كورونا

تطعيم المعلمين

الوعى ضد كورونا

اخبار مصر

العام الدراسى الجديد

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