اليوم السابع
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التعليم تتيح فيديو تعريفيا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:32 م
التعليم تتيح فيديو تعريفيا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الفيديوهات التعريفية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، متمنين لجميع الطلاب خالص النجاح والتوفيق، حيث تم إتاحة فيديو لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

 



وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب، وقد تقدم لها في هذا العام الدراسي ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية،  مؤكدًا أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
 

 
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