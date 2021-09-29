البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم تحت عنوان "دروس من الحكمة"

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء في السابعة مساء أون لاين.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى استكمل تأملاته فى مزمور 37 التى بدأها منذ أسبوعين، حيث تناول وصية "ارْعَ الأَمَانَةَ" الواردة بالعدد 3 من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأمانة ونماذجها فى الكتاب المقدس.

وبدأ قداسة البابا منذ أربع أسابيع سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".