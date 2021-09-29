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البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكى بأمريكا

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:48 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكى بأمريكا البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف نورث كارولينا فى أمريكا
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات.

البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف الوادى الجديد
البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف الوادى الجديد والواحات 

وعرض أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأنبا أرسانيوس على قداسة البابا عددًا من أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

و ترأس البابا تواضروس الثانى صلاة جناز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس، أمس الثلاثاء، حيث أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الوادى الجديد

ايبارشيه الوادى الجديد

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