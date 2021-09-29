الأولى عربيا فى هذا المنصب.. نجلاء بودن أول رئيس حكومة فى تاريخ تونس

كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

فمن هى رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن رمضان؟

نجلاء بودن رمضان..

1ـ أول رئيس حكومة فى تاريخ تونس، من مواليد 1958 وأصيلة ولاية القيروان

2ـ أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

3ـ شغلت قبل تكليفها بتشكيل الحكومة خطّة مُكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

4ـ تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

5ـ شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي، وتم تكليفها سنة 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

6ـ تم توسيمها سنة 2016 من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي مع عدد من إطارات وزارة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.