اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زى أزهرى لأئمة المساجد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:57 م
الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زى أزهرى لأئمة المساجد أئمة يتسلمون الزي الأزهري - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء التعاقد على 90 ألف زي جديد لهذا العام 2021 / 2022م بواقع زيين لكل إمام ، وجار إنهاء إجراءات التعاقد على دفعة إضافية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتحسين أحوال الأئمة علميًا وماديًا واجتماعيًا.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها من ناحية أخرى تنتهي من تسليم الزي الثاني لجميع الأئمة بتاريخ الثلاثاء 19/10/2021م  ليصل إجمالي ما تم تسليمه بالفعل نحو 85 ألف زي أزهري بخلاف التسعين ألفًا الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي ستبدأ الوزارة في توزيعها مع ذكرى المولد النبوي الشريف بداية من يوم الأربعاء 20/10/2021م.

الزى الأزهرى

الأزهر

الأوقاف

اخبار الأوقاف

أئمة المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة