الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زى أزهرى لأئمة المساجد

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء التعاقد على 90 ألف زي جديد لهذا العام 2021 / 2022م بواقع زيين لكل إمام ، وجار إنهاء إجراءات التعاقد على دفعة إضافية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتحسين أحوال الأئمة علميًا وماديًا واجتماعيًا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها من ناحية أخرى تنتهي من تسليم الزي الثاني لجميع الأئمة بتاريخ الثلاثاء 19/10/2021م ليصل إجمالي ما تم تسليمه بالفعل نحو 85 ألف زي أزهري بخلاف التسعين ألفًا الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي ستبدأ الوزارة في توزيعها مع ذكرى المولد النبوي الشريف بداية من يوم الأربعاء 20/10/2021م.