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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:00 ص
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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:00 ص
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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