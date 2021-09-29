اليوم السابع
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استمرار حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لليوم الحادى عشر بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:42 ص
استمرار حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لليوم الحادى عشر بالإسماعيلية.. صور تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم الحادى على التوالي بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي بالأماكن التالية بمدينة الإسماعيلية" امام نادى المنتزة والكيلو 2وفي مدينة القصاصين عزبة أبو طالب، وفي مدينة التل الكبير أمام بنك مصر وفي مدينة أبو صوير، قرية أبو جازية وفي القنطرة غرب، كيلو 17 ونمرة 2، وفي مركز فايد أمام مجلس المدينة وأمام التفتيش الزراعى  وفى مركز شباب سرابيوم.

وأضاف حطب، أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ومديرية الشباب والرياضة، سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب مركز شباب "كز شباب السلام- مركز شباب الفردوس- المجمع الطبى” لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، وأن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإداري بالدولة على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضروري لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بالانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال العشرة الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجاري وذلك حفاظًا على الصحة العامة لكافة العاملين بالدولة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه على الراغبين في الحصول على لقاح كورونا التوجه لحملة «معًا نطمئن.. سجّل الآن» الخاصة بتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا وتشجيعهم على الأمر، والتي أطلقتها وزارة الصحة بالمحافظات.

وأكد بشارة، أن التسجيل مستمر علي طول اليوم، من خلال تخصيص 9 أتوبيسات، بالإضافة إلي سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم.

 

تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين

 

تسجيل بيانات المواطنين لتلقى لقاح كورونا
تسجيل بيانات المواطنين لتلقى لقاح كورونا

 

اتوتوبيسات حملة معا نطمئن
اتوتوبيسات حملة معا نطمئن

 

تسجيل بيانات المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا
تسجيل بيانات المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا

 

 

 

 


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