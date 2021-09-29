احترس من طقس الليل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تشغيل المراوح والتكييفات

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن البلاد تشهد هذه الفترة حالة استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث درجات الحرارة حول المعدل، ويكون الطقس فى فترات الليل لطيف فى أوله يميل للبرودة فى آخره.



وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على المناطق المكشوفة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية بشكل نسبى، ولكنه غير مؤثر على كافة الأنشطة البحرية.



وناشد شاهين المواطنين توخى الحذر أثناء الليل خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة، موجها بعدم تشغيل المرواح والتكييفات لتجنب الإصابة بنزلات البرد.



كما ناشد المواطنيين بمتابعة النشرة الجوية يوميا لمتابعة كل ما هو جديد بحالة الطقس، لافتا إلى وجود فرص شبورة فى الصباح الباكر تقل معها الرؤية الأفقية، قائلا :" يجب أن نكون حذرين أثناء القيادة خاصة وأنه من المتوقع أن تزادا نسب تكون الشبورة خلال الأيام المقبلة".



وأشار إلى أننا فى فصل الخريف ومن الوارد حدوث أمطار غزيرة تصل للسيول تزيد فرص حدوثها مع النصف الثانى من الخريف.