إطلاق اسم الشيخ الراحل الطبلاوى نقيب القراء السابق على معهد مدينة تلا الأزهرى

المنوفية محمد فتحى

أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء السابق، علي معهد مدينة تلا الأزهرى بمحافظة المنوفية.

وقال عبد العزيز النجار مدير منطقة المنوفية الأزهرية، فى بيان له أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وافق علي إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي، علي معهد تلا الثانوي الأزهري بنين بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، تخليدا لذاكره .

وأضاف البيان أن إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء السابق، أقل ما يمكن فعله لتخليدا اسم الراحل.