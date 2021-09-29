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أهالى قرية شنرا ببنى سويف: موظف البريد أخذ أموال العملاء وهرب

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:16 ص
أهالى قرية شنرا ببنى سويف: موظف البريد أخذ أموال العملاء وهرب مكتب بريد - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية شنرا والقرى المجاورة بمركز الفشن التابعة لمحافظة بنى سويف، حالة من الغضب بين أهالى القرية بعد تداول أخبار عن قيام موظف بمكتب البريد بأخذ أموال العملاء واختفائه.
 
وأكد بعض أهالى القرية، أنهم أعطوا الموظف أموال من أجل إيداعها فى دفاتر التوفير إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود هذة الأموال فى حساباتهم داخل مكتب البريد.
 
وقال أحد أهالى القرية أن موظف البريد أخذ أموال العملاء من أهالى القرية والعزب التابعة لها وهرب من القرية وفوجىء الأهالى بعدم وجود الأموال فى حساباتهم رغم قيامهم بايداعها مع الموظف داخل مكتب البريد.

وذكرت مصادر بأن المبالغ التي تحصل عليها الموظف، قد تجاوزت الـ10 مليون جنيها مصريًا حتى الآن، وأكد الأهالي بأن الموظف اختفي منذ يومين، هناك من قال إنه سافر خارج البلاد وهناك من قال بأنه مازال متواجد ولكنه مختفي.

يجري رجال الأمن بمديرية أمن بني سويف تحقيقات وتحريات موسعة لسرعة ضبط الموظف.

 


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