أسوان تستعد للعام الدراسى بـ1430 مدرسة.. وافتتاح 12 جديدة بـ77.5 مليون جنيه

أسوان: صلاح المسن

استعدت محافظة أسوان، لاستقبال للعام الدراسي الجديد حيث تقوم لجان ميدانية، بالمرور خلال "المينى باص الطائر" للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول أي معلم أو إداري أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا وإعادة الجدولة لسد عجز المعلمين، ومتابعة وصول الكتب المدرسية.

ويمر مسؤولي مديرية التربية والتعليم بأسوان بالمرور الميداني من الأتوبيس الطائر التابع للمحافظة، للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد بإجمالي 1430 مدرسة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب سرعة تلقى العاملين بها للقاح كورونا، ومنع دخول أياً منهم للمدارس في حالة عدم تنفيذ ذلك، واعتبارهم في حالة غياب وانقطاع عن العمل مع التشديد على العدالة والشفافية وحسن اختيار القيادات التعليمية في الإدارات والمدارس القادرة على أداء الرسالة السامية لخلق أجيال تستطيع تحمل المسئولية والمشاركة في بناء وطنهم والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مع وضع آلية انتظام العملية التعليمية في المدارس التي سيتم تحويلها لمدارس بديلة مجاورة لها، لحين انتهاء مشروعات إنشاء وصيانة المدارس ومنها قرب افتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 77.5 مليون جنيه وتضم 214 فصل، فيما جارى العمل بـ 67 مدرسة أخرى بتكلفة 400 مليون جنيه وتضم 770 فصل.

وبالتوازي مع ذلك تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 44 مدرسة بتكلفة 40 مليون جنيه وتضم 550 فصل، بينما جارى إجراء الصيانة الشاملة لـ 34 مدرسة أخرى بتكلفة 35 مليون جنيه وتضم 409 فصل، هذا بجانب الانتهاء من إقامة 7 أسوار بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وجارى العمل في 18 سور أخر بتكلفة 22 مليون جنيه.

وتشهد محافظة أسوان، أعمال متواصلة ومعدلات تنفيذ عالية، منها المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بالرمادي قبلي بادفو، والتي يتم فيها إنشاء ٣ ورش للطاقة الشمسية وأيضاً إضافة مبنى مكون من ٤ أدوار، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة حاجر البصيلية بنسبة تنفيذ ٥٠%، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة حاجر السباعية الابتدائية، وتنفيذ الإحلال الكلي لمدرسة الشراونة الثانوية الصناعية، كما تشهد أسوان مشروع إحلال وتجديد مدرسة السراج الابتدائية القديمة بتكلفة 5،5 مليون جنيه وتضم 8 فصول.

كما تقوم مديرية التربية والتعليم بأسوان بإعداد بيان بالجدولة الكاملة لإعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد النقص في بعض المواد المدرسية، مع دعم ذلك بالمتطوعين والذين سيعملون بمقابل 20 جنيه للحصة الواحدة، وهو الذي يتوازى مع دعم المدارس بـ 10 ألاف تخته جديدة، وسرعة توزيع الكتب المدرسية والتي وصلت حتى الأن بنسبة 90 %، بالإضافة إلى الإعلان عن المجموعات المدرسية بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور وبحوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بتشكيل لجان من قيادات المديرية؛ لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد تجوب إدارات أسوان الخمس، وقامت لجنة المتابعة بالمديرية بتفقد العديد من المدارس، حيث يجرى عمل الصيانة الشاملة لمدرستي كلابشة الشاطئية وبشاير الخير ضمن مبادرة حياة كريمة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن أما مدرسة جرف حسين فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة ولم يتم تسليمها، أما اللجنة الثانية فتوجهت لإدارة نصر النوبة وتابعت اللجنة ٧مدارس، وتواصل اللجان أعمالها خلال الأيام القادمة لجميع الإدارات للتحقق من مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي وتطبيق المعايير التي تم الإعلان عنها ضمن رؤية مديرية التربية والتعليم بأسوان للعام الدراسي.

لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، واصلت لجان المتابعة عملها، وقامت لجنة المتابعة بجولة تفقدية لـ 6 مدارس داخل إدارة أسوان، حيث أشادت اللجنة بتعاون مديري المدارس مع أعضاء اللجان فى تلافى بعض الملاحظات التي رصدها أثناء وجود اللجان لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي والانضباط الإداري للمعلمين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية، ومن المقرر أن يتم مع بداية العام الدراسي افتتاح وتشغيل مجمع مدارس أبو الريش للتعليم الأساسي بتكلفة ١٨ مليون جنيه والتي تضم ٣٥ فصل دراسي وقاعة لتستوعب ١٣٢٠ طالب وطالبة، وهو الذي يتوازى مع إنشاء مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية بحاجر السباعية بتكلفة ٨ مليون جنيه وتضم ١٣ فصل، وجارى تجهيز مجمع مدارس أبو الريش بالمقاعد المدرسية والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الأنترنت فائق السرعة، حيث سيتم لأول مرة تنفيذ المنظومة المتكاملة للتعليم الإلكتروني بعد انتهاء تدريب المعلمين والموجهين والمتخصصين بإشراف من وزارة التربية والتعليم، وسيتم تحمل نفقات العملية التعليمية دون أي أعباء مالية على الطلاب وأولياء الأمور

وسيتم صرف ملابس الزي المدرسي الصيفي والشتوي للطلاب والطالبات وغيرها من المستلزمات التعليمية والغذائية، وتزامنًا مع هذا قامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بإنشاء 65 مدرسة ضمن سلسلة مدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة في المناطق النائية والأكثر احتياجا والتي تبعد عن المدارس النظامية بمسافة لا تقل عن 2 كم، وتستهدف هذه مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم واتجاه الطلاب في هذه المناطق للعمل مع أولياء أمورهم في المزارع والورش لخلق مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجاً حيث يتم تحمل المؤسسة للمصروفات المدرسية ، مع توزيع المواد الغذائية والزى المدرسي صيفاً وشتاءً.