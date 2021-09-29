اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:08 م
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أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات فى ختام التعاملات وعيار 21 بـ760 جنيها

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:00 م
أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات فى ختام التعاملات وعيار 21 بـ760 جنيها أسعار الذهب اليوم في مصر
كتب – إسلام سعيد

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هبطت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بحوالي 6 جنيهات في السوق المصري، ليسجل سعر الذهب 760 جنيها للجرام من عيار 21، وسط تذبذب الآن في سعر الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 868.5 جنيه

عيار 21 سجل 760 جنيها

عيار 18 سجل 651.5 جنيه

الجنيه الذهب 6080 جنيها

أونصة الذهب 1723 دولار.

 

وجاء هبوط الذهب في مصر بعد انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1723 دولار، بعد أن لامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في  11 شهرا عند 93.891 الأمر الذى يزيد من تكاليف حيازة الذهب.

وجرى تداول الذهب في البورصات العالمية عند أدنى مستوياته في 7 أسابيع عند 1,723.19 دولار للأونصة، وتتواصل حركة المعدن الأصفر صعوداً وهبوطاً خلال التداولات الفورية.


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