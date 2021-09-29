أخبار مصر.. بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمستشار الأمن القومى الأمريكى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا فى ديسمبر، كما أكدت الحكومة بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل، واعتماد مجلس الدولة رسميا الحركة القضائية الجديدة لهيئة المفوضين لـ2021/2022.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يؤكد لمستشار الأمن القومى الأمريكى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا فى ديسمبر.. ويشدد: مصر لن تقبل الضرر بمصالحها المائية.. واستعادة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة سينعكس على تطور واقع المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة".

المجلة الأمريكية ENR تعلن: 4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021.. ورئيس الوزراء: شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة بمختلف المجالات

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" أربعة مشروعات مصرية مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء.

"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.

واشنطن: ملتزمون بضمان أمن مصر المائى.. والرئيس السيسى: لن نقبل ضررا بمصالحنا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية الجديدة لهيئة المفوضين لـ2021/2022

أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.

الحكومة: مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجُعل" حتى 30 أبريل

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل" حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفًا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة هيئة الشراء الموحد، وبالتعاون مع الحكومة الصينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

التعليم: فتح باب التقدم للاطلاع على نتائج الثانوية العامة دور ثان السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 2021- الدور الثاني ولمدة يومين اعتباراً بداية من يوم السبت 2/10/2021 وحتى نهاية يوم الاثنين 4/10/2021 برسم قدرة (300)جنية للمادة الواحدة اسوة بالدور الأول.

الثقافة تعلن فتح باب الترشح لجوائز الدولة.. اعرف الفروع والشروط

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى بدء الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2022، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر 2021، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

طقس مائل للحرارة غدا بالقاهرة.. حار جنوب الصعيد والعظمى بالعاصمة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

الأهلى ينهى الاتفاق المالى على صفقة انتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر

وصلت مفاضات نادى فيوتشر مع نظرائهم في الأهلي، من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى مراحل متقدمة ويتبقى وضع الرتوش النهائية على الصفقة، فى ظل رغبة النادى الصاعد حديثا للدورى الممتاز في تدعيم خط هجومه في الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاة رأفت ياسين الشهير بـ الخواجة كبير مشجعى نادى الزمالك

توفى رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية، داعين له بالمغفرة والرحمة.