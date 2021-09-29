أجواء خريفية مائلة للبرودة ليلا.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الأربعاء 29 سبتمبر 2021 إلى الاثنين المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.



- طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .



- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.