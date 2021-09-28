57 مشروعا تعليميا جديدا داخل قرى بنى سويف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، إن مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها داخل قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف تشهد العمل فى 57 مشروعا تعليميا جديدا.

وأضاف محافظ بني سويف، أن هناك 57 مشروعاً فى قطاع التعليم مدارس تشمل إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلى وجزئي" يتم تنفيذها داخل قرى حياة كريمة بمركز ببا وناصر.

وتابع محافظ بني سويف أن هذا المشروعات تضيف 730 فصلاً دراسياً فى مختلف مراحل التعليم ويتركز معظمها فى مدارس التعليم الأساسى من ابتدائى وإعدادى بجانب الثانوى العام والفني.