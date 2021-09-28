يوم فى حب مصر بقرى حياة كريمة للمجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

انطلقت فعاليات حمله طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" بدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات ورعاية الدكتورة مايا، رئيس المجلس القومى للمرأة.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن الفرع نفذ حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" تحت اشرافها وحضورها وبالتعاون مع مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، واستهدفت الحملة قرى برمبال وعزبة عمرو وبنى بكار ومنية المرشد ومعدية مهدى وعزب العرب وابيانه وبريدعه والبصراط وخليج قبلى وقومسيون شرق وغرب والقنى والجزيرة الخضراء وخليج بحرى وبرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس مبادرة حياة كريمة، بإجمالى 2500 زيارة، وتم توعية 6605 سيدة و2873 رجلا،و5128 طفلا.

وأضافت شاكر، تهدف الحملة إلى نشر الوعى للسيدات صناعات السلام بحب الوطن والانتماء من خلال نقل رسائل الحملة، والتى تتضمن ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية فى مبادرة حياة كريمة لتعزيز مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

وقالت شاكر، تم عمل لقاء توعوى ويوم فى حب مصر بمركز شباب قرية معدية مهدي، وانها القت الضوء على دور فرع المجلس ودور مكتب الشكاوى واهمية دور المرأة فى صنع وحفظ السلام، بمشاركة فريده المزين وعفاف الجمل، وشاهندا كمال، والدكتورة هاله نصر، وهبه كيلاني، وزينب بسيونى ،ومنال عطوة، وواعظات بالأزهر، و50 رائدة ريفية.

وأضافت شاكر، تم افتتاح معرض للموهوبات بالقرية والقاء قصائد شعريه عن المرأة والام والوطن، وشملت الفعاليات الرسم على وجوه الأطفال والقاء وعرض فقرات فنيه لفرقة فنون كفر الشيخ وفقرة التنورة والتى نالت اعجاب الحضور وادخلت السعادة والبهجة على قلوب الجميع .