وكيل الرى بمحافظات القناة يكشف خطة إزالة التعديات على المجارى المائية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا مع المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى لمحافظات القناة، حول إزالة التعديات على المجارى المائية بمحافظات القناة.

وقال المهندس محمد عطية، وكيل وزارة الرى لمحافظات القناة، إنه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ووزارة الموارد المائية والرى يتم المرور بصفة يومية على المجارى المائية فى محافظات السويس والإسماعيلية بمعرفة المهندسين المختصين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأوضح بأنه خلال الفترة الماضية تم رصد 159 حالة تعد على حرم المجارى المائية تتمثل فى زراعة حرم الرى وحظائر للمواشى وأكشاك وكراسى وتشوينات مواد بناء وتم إزالة 118 حالة منهم، وجار إزالة باقى التعديات.

وأكد أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى أطلقته القيادة السياسية سوف يقضى على كافة التعديات على المجارى المائية، وطالب المواطنين بضرورة الحفاظ على المجارى المائية وعدم التعدى عليها.