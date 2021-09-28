وكالة الأنباء السودانية: استئناف تصدير النفط من ميناء بشائر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن استئناف صادر البترول اليوم، الثلاثاء، وعودة ميناء بشائر للعمل بصور طبيعية حيث تجري اليوم عمليات شحن إحدى السفن بعد أن انتظمت جدولة البواخر القادمة لتحميل النفط للصادر بحسب وكالة الأنباء السودانية.

يأتى ذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بشرق السودان لاستئناف عمليات صادر الخام النفطي وذلك بواسطة الوفد الرسمي الذي زار مدينة بورتسودان أمس بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي يرافقه عدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة والنفط، وقادت هذه الخطوة لإزالة القلق الذي ساد قطاع النفط منذ إغلاقه تخوفاً من عواقبه الوخيمة على الصناعة النفطية بالسودان.

وأكدت الوزارة على أن إمداد المنتجات البترولية في كل ولايات السودان مطمئن جداً ويجري بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق في ظل عمل مصفاة الخرطوم كالمعتاد على رفد البلاد بالمنتجات البترولية.