اليوم السابع
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وصول البابا تواضروس الثانى الكاتدرائية بالعباسية لترؤس صلوات جنازة الأنبا هدرا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:22 م
وصول البابا تواضروس الثانى الكاتدرائية بالعباسية لترؤس صلوات جنازة الأنبا هدرا البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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وصل منذ قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، لترأس صلاة جناز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا الذى توفى مساء أمس الاثنين، حيث أكدت أنه سيصلى عليه الجنازة فى الكاتدرائية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الساعة الثانية عشر ظهرا.

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 

وأوضحت أن الجسد سيصل إلى أسوان فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ويظل موجودا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان لحضورالتسبحة طوال الليل ثم صلاة القداس الإلهى صباح غدا الأربعاء من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا.

 

وأضافت أنه يلى ذلك صلاة الجناز على روحه الطاهر.  

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاتدرائيه بالعباسيه

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