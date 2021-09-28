وزير خارجية تونس: لا يمكن إرساء الديمقراطية دون مكافحة الفساد

صرح وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بأنه لا يمكن إرساء قواعد الديمقراطية دون مكافحة الفساد الذي أرهق الدولة التونسية علي مدي اعوام متتالية.

وأكد وزير الخارجية التونسي، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه"، مشيراً إلى أن الوضع الخطير في تونس أصبح يهدد المجتمع ولهذا استوجب تدخل الرئيس قيس سعيد.

وشدد الجرندي علي حرص الرئيس التونسي قيس سعيد في أن "تظل بلادنا قوة إيجابية ومساهم فاعل في السلم والأمن الدوليين".