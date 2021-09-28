اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل يستعرض استعدادات الاحتفال بيوم القضاء المصرى وعمل المرأة بالنيابة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:15 م
وزير العدل يستعرض استعدادات الاحتفال بيوم القضاء المصرى وعمل المرأة بالنيابة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير العدل عرض الاستعدادات الجارية للاحتفال انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

السيسي

وزير العدل

يوم القضاء المصري

تعيين المرأة بالنيابة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:11 م

الرئيس السيسى يبحث مع نائب رئيس البرازيل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى والتجارى والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر.. "موراو" يؤكد تفهم بلاده لأهمية تدفق نهر النيل من أجل الأمن المائى والغذائى المصرى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:47 م

البرازيل تؤكد تفهمها لأهمية تدفق نهر النيل لمصر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:42 م

الرئيس السيسى يبحث مع نائب رئيس البرازيل تعزيز التعاون العسكرى والتجارى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة