وزير الأوقاف: روح أكتوبر فى الفداء والتضحية هى روح قواتنا المسلحة فى مواجهة الإرهاب

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "روح أكتوبر فى الفداء والتضحية هى روح قواتنا المسلحة فى مواجهة الإرهاب فألف تحية لها".





وأكد وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله "عز وجل" على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور فى سماء الفداء والتضحية، فالشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة ، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة ، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.

كما أكد وزير الأوقاف، أن مواجهة أهل الشر هى قضية وجود وحفاظ على كيان الدولة المصرية، كما أكد أن الانتماء الحقيقى ليس كلمات تردد، إنما هو عمل على أرض الواقع لمواجهة الفوضى وتعزيز بناء الدولة، كل فى موقعه ومجاله وميدانه، فلينظر وليعمل كل منا على تحقيق الولاء والانتماء من خلال إتقان عمله من جهة وإعلاء المصلحة العامة من جهة أخرى مع عمله نشر الوعى فيمن حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فالمعركة معركة وعى فى المقام الأول، والوعى هو التحدى الأكبر فى المواجهة، وعلينا التصدى بكل قوة وحسم لدعاة الفوضى وجماعات أهل الشر، فاليد التى تمتد على الوطن وتروع أهله الآمنين جزاؤها أن تُقْطَع.