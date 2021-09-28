اليوم السابع
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وزير الأوقاف: التعدى على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:20 ص
وزير الأوقاف: التعدى على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن ديننا الحنيف قد وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة ، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي ، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه " ومعنى كرى نهرا  أي وسعه .
 
وتابع : ويقاس على ذلك كل مجرى مائي ، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه ، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه ، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها .

وزير الاوقاف

مختار جمعة

التعدى على الاملاك

المرافق العامة

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