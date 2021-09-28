وزير الآثار يصطحب شباب المروجين للسياحة عبر التواصل الاجتماعى فى رحلة بحرية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصطحب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من شباب المروجين للسياحة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى مع مجموعة من السياح فى رحلة بحرية بمدينة الغردقة على هامش لاحتفالات اليوم العالمى للسياحة.

وكان افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الاثنين، معرض الفن التشكيلى على هامش احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي، بحضور 120 فنانا تشكيليا من عدة دول مختلفة.

وكان نظم متحف آثار الغردقة مساء أمس الاثنين، حفلا وعرضا فنينا داخل متحف المصرى بمناسبة احتفال اليوم العالمى للسياحة، بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة، ومحافظ البحر الأحمر، وعدد من كتاب السياحة بالصحف المصرية.

حيث تفقد وزير السياحة والآثار فور وصوله لمطار الغردقة متحف آثار الغردقة بصحبة محافظ البحر الأحمر، وكذلك المرافقين له من كتاب مجال السياحة بالصحف المصرية .

وحضر الوزير والمحافظ وعدد من المستثمرين حفل كبير اقيم بأحد فنادق الغردقة ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للسياحة والذى اكد خلال وزير السياحة أن العاملين فى السياحة هم البطل الأساسى اليوم لما واجهه من صعوبات على مدار عام ونصف منذ بدء جائحة فيروس كورونا، موجها لهم الشكر لما قدموه للقطاع السياحى وحثهم على بذل المزيد من الجهد بما يتناسب وأهمية الأمانة التى يتحملونها وهى مسئوليتهم عن سمعة مصر السياحية.

وأضاف الدكتور خالد العنانى أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من خلال الشمس الدافئة وإجراءات احترازية آمنة يتم تطبيقها على أكمل وجه، مؤكدا على أن مصر تبنت حملة ترويجية منذ بداية العام وهى التعبير عن الحياة فى مصر وأن مصر حية وذلك من خلال اقامة العديد من المهرجانات والفنون والكرنفالات والأنشطة البحرية وغيرها.



الوزير مع المروجين للسياحة علي صفحات السوشيال مديا



كتاب السياحة في رحلة مع الوزير



الوزير خلال رحلة بحرية