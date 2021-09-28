وزيرة الصناعة: ندوات كثيرة بمعرض القاهرة الدولى لتبادل الخبرات مع الدول المشاركة

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض القاهرة الدولي الذي يقام في دورته الـ54 وافتتاحه الخميس 30 سبتمبر، سيستمر حتى 8 أكتوبر بقاعة المؤتمرات، مبينه: "المعرض عبارة عن صناعات بدائية وصناعة مفروشات وأجهزة إلكترونية ومنتجات جلدية، ويشارك معنا السعودينة وإندونيسيا وسيريلانكا والسودان والعديد من الدول".

أضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن معرض القاهرة الدولي يستعرض المستلزمات والمنتجات الصناعية في الشرق الأوسط، ويعد من أكبر المعارض، ويتم إقامة بعض الندوات على هامش المعرض لتبادل الخبرات مع الدول المشاركة وفتح مجالات للتسويق للشركات وللتعاقدات بالدول الخارجية، متابعه: "أول ندوة يوم الخميس 30 سبتمبر مع دولة فيتنام، تحت عنوان: المنتجات الصناعية والقطاعات المحتملة للتعاون بين مصر وفيتنام".

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدول التي تشارك مع مصر تشارك بمنتجاتها، ونحن لدينا أكثر من حدث وطني أولهم معرض القاهرة الدولى، ثم يبدأ معرض فرصنا يوم 9 أكتوبر وهو الأكبر للحرف التراثية واليدوية على مستوى مصر ويشارك به أكثر من دولة عربية، ونشرف أن المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم ينطلق معرض إكسبو دبي ومصر تشارك به على مساحة 3 آلاف متر.

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى والذى يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك على مساحة 10آلاف متر مربع حيث يعد المعرض الحدث الأهم والأكبر فى مصر والشرق الأوسط.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وتشارك دولة العراق في المعرض هذا العام كضيف شرف الدورة الـ54 كما يشارك العديد من الدول تشمل: إندونيسيا وسريلانكا والسعودية وفيتنام والسودان، ويقام على هامش المعرض الندوة الخاصة بدولة فيتنام تحت عنوان: المنتجات الصناعية والقطاعات المحتملة للتعاون، وذلك بحضور رئيس مكتب التجارة الفيتنامي وذلك يوم الخميس 30 سبتمبر.