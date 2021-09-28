"وال": مباحثات ليبية أمريكية لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال "ستيفين تاونسند" والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي – بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية - أن الاجتماع الذي حضره - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" – ناقش جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قد بحث صباح اليوم بطرابلس مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال " ستيفين تاونسند"، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية - أن رئيس الحكومة بحث مع الجانب الأمريكي تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

وأشار الوكالة الليبية إلى أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء بين الجانبين على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.