هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب محافظة السليمانية بالعراق

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل مراصدها الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى هزة أرضية، جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة فى بيان، نقلته "السومرية نيوز"، ان "الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلى، وبلغت قوتها 3.8 درجة حيث تبعد 8 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ".

وأشارت إلى، أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة، ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى".

يذكر أن هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر،ضربت السبت الماضى، مناطق متفرقة شمال العراق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت الهزة فجراً.

ولم يذكر المركز أيّ معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات، جرّاء الهزة الأرضية حتى اللحظة.

وكان أعنف زلزال ضرب المنطقة الحدودية العراقية الإيرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في 12 نوفمبر 2018، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.