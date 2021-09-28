اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نيفين جامع: الحكومة توفر للمواطنين مصادر دخل ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:10 م
نيفين جامع: الحكومة توفر للمواطنين مصادر دخل ضمن مبادرة حياة كريمة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة
كتب أمين صالح - تصوير كريم عبد العزيز

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أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن معرض اكسبو 2020 وأحد من أهم الأحداث المهمة للغاية، موضحة أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب كل الملفات وفي مختلف القطاعات، وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح مشاركة مصر في معرض "اكسبو".
 
جاء ذلك خلال ندوة ينظمها المجلس الأعلي للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم الثلاثاء.
 
وأضافت جامع أن مبادرة حياة كريمة لديها ثلاثة محاور، الأول هو البنية التحتية من صرف ومباني ومياه وغيرها، أما المحور الثاني فهو محور التنمية المجتمعية، والمحور الثالث هو التنمية الاقتصادية.
 
وأشارت وزيرة التجارة الصناعة الي أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجمعات صناعية في كل قرية وفي كل مجمع يوجد مصانع صغيرة وبها ساحة عرض ، موضحة أنه يتم العمل للوصول إلي مواصفات فنية جيدة لكل المنتجات التي تنتجها هذه المصانع.
 
ولفتت إلي أنه يتم الاتفاق علي كل المعايير الفنية والبيئة للمنتجات وجاري التنسيق مع مختلف الوزارات الأخري حتي يتم الوصول الي مجمعات صناعية متميزة تتيح منتجات تتناسب مع ما يتطلبه المواطن المصري.
 
وأشارت إلي أن مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة جهاز المشروعات تختص بمحور التنمية الاقتصادية وبالفعل تم تنظيم زيارات لكل القرى وعمل مسح للصناعات التي تتميز بها كل قرية ومن ثم عمل 150 دراسة جدوى تختص بالمستلزمات كذلك سيتم توفير تمويل مناسب لمثل هذه المشروعات.
 
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