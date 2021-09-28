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ناصر حبيب البورسعيدية.. مؤرخ يحكى علاقة الزعيم الراحل وأهالى المدينة الباسلة.. لايف

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 06:31 م
ناصر حبيب البورسعيدية.. مؤرخ يحكى علاقة الزعيم الراحل وأهالى المدينة الباسلة.. لايف
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع المهندس محمد بيوض، المؤرخ البورسعيدي، من أمام تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، احتفاءً بذكرى وفاته التي ترافق اليوم 28 سبتمبر من كل عام.
 
ومن جانبه قال المؤرخ البورسعيدي، إن وضع تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أحد أهم الميادين بمحافظة بورسعيد وهو ميدان المحكمة، والذي كان شاهداً على أحداث عديدة لبسالة أهالي بورسعيد، هو تشريف للمحافظة بأكملها.
 
وأضاف "بيوض"، خلال حواره مع اليوم السابع، أن كان للرئيس الراحل محطات كثيرة مع أهالي المدينة الباسلة حتى أصبح معشوق لمواطني بورسعيد خلال فترة توليه، وحتى قبل ذلك منذ حدوث ثورة 1952.
 
وأوضح المؤرخ البورسعيدي، أنه قد خرجت بورسعيد عن بكرة أبيها في احتفاله بأول عام لجلاء العدوان الثلاثي عن المدينة الحرة عام 1957، حيث التقى بهم داخل ميدان الشهداء الذي وضع فيه مسلة منصب تذكاري لكل الشهداء الذين سألت دمائهم دفاعاً عن الوطن.
 
وأكد، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان له علاقات شخصية مع أهالي مدن القناة وخاصة بورسعيد، فلقد أصدر تعليماته بتهجيرهم بعد نكسة 1967 حاس لا يتعرضوا للقصف مرة أخرى ويسقط المزيد من الشهداء كما سقطوا في استبسالهم أمام العدوان الثلاثي 1956.
 
 
التمثال بميدان المحكمه
التمثال بميدان المحكمه

المؤرخ البورسعيدي
المؤرخ البورسعيدي

المؤرخ حلال حواره مع اليوم السابع
المؤرخ حلال حواره مع اليوم السابع

تمثال الرئيس جمال عبدالناصر
تمثال الرئيس جمال عبدالناصر

جانب من ميدان الشهداء
جانب من ميدان الشهداء

مسلة ميدان الشهداء
مسلة ميدان الشهداء

ميدان الشهداء ببورسعيد
ميدان الشهداء ببورسعيد

ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد
ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد

 


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