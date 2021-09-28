نائب محافظ الإسكندرية: إنشاء سوق حضارى استجابة لاحتياجات أهالى بالعامرية ثان

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية برفقة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تجهيزات بدء مشروع إنشاء سوق حضارى بمساكن الناصرية بنطاق حى العامرية ثان، والمقرر إطلاق إشارة البدء لتنفيذه خلال الشهر القادم، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت عازر أن مشروع إنشاء السوق الحضارى جاء استجابة وتلبية لاحتياجات الأهالى بالعامرية ثان، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المشروع، حيث تم وضع الدراسة النهائية والتنسيق بأن يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبى الممثل فى بنك الاستثمار.

وأضافت أن مشروعات إنشاء الأسواق، تعد من أهم المشروعات التى يحتاجها المواطنين، فضلاً عن مساهمتها فى توفير فرص عمل للأهالى سواء أثناء عملية إنشاء السوق نفسه أو بعد تشغيل السوق.

على الصعيد ذاته؛ أكدت عازر، أن المحافظة بصدد إقامة مجموعة من مشروعات التطوير التى تخدم المناطق الأكثر احتياجا بالعامرية ثان وغيرها من الأحياء لتوفير فرص حياه أفضل للمواطنين.

من جانبه؛ قال اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه من المقرر رفع كفاءة محيط منطقة مساكن الناصرية والبلوكات بها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تأتى بمثابة البداية لمجموعة من الأعمال التى سيتم تنفيذها تباعاً استجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وثمن خالد جمعة دور الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار فى تمويل عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وخاصة بالمناطق الأكثر إحتياجا.

وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أنه تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية فى إطار مشروع تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة، وذلك كمنحة بالكامل تم تخصيصها لتمويل 3 مشروعات، موضحاً أنه تم الإنتهاء من 2 مشروع شملت مشروع تطوير الطرق والصرف الصحى بنطاق العامرية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء السوق الحضارى الذى نحن بصدد إطلاقه.

جاء ذلك بحضور ممثلى من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار، ووفد من جهاز المشروعات، واللواء أشرف بهجت رئيس حى العامرية ثان، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المختصة.



الأطفال بحى الناصرية



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