نائب رئيس "السيادة السوداني": محاولة الانقلاب جري الإعداد لها 11 شهراً

وكالات:

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، أن القوات المسلحة "حقنت الدماء" بتصديها لمحاولة الانقلاب "السرية" في البلاد، وذلك بحسب كلمة بثتها وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء.

وقال دقلو إن القوات المسلحة "تصدت للفتنة في البلاد"، بتصديها لمحاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن "محاولة الانقلاب في السودان جرى الإعداد لها لمدة 11 شهرا في سرية".

وأكد دقلو على وحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، مشيرا إلى أن القوات النظامية بكافة مكوناتها موقفها موحد وتسعى لعبور الفترة الانتقالية.

وطمأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشعب السوداني بأن المكون العسكري ماض في التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.