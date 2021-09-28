اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:37 م
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نائب الرئيس البرازيلى يزور الأهرامات وأبو الهول

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:17 م
نائب الرئيس البرازيلى يزور الأهرامات وأبو الهول جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية فى الآونة الأخيرة، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء، هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل وزوجته.
 
وكان فى استقبالهم أشرف محى مدير منطقة آثار الهرم، والذى اصطحبهم فى جولة داخل المنطقة والتي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.
 
وأوضح أشرف محى، أن نائب رئيس دولة البرازيل وزوجته أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، معربين عن سعادتهم  بهذه الزيارة.

وزارة السياحة والآثار

الأهرامات

الجيزة

مصر والبرازيل

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