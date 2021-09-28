وأضاف مقلد - في اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية اليوم الثلاثاء، أن: "المحطة تم إنشاؤها بأعلى المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها".

وأوضح أن المحطة مرت بقياسات كبيرة من موسوعة "جينيس" عن طريق فريق محكمي جينيس، وهو يكلف وقتا كبيرا استمر لمدة عام من تبادل البيانات.

ونوه بأن محطة مياه بحر البقر تمر بثلاث مراحل من المراجعة؛ أما المحطات الأخرى المنافسة لها كانت لها مراحل أحادية أو ثنائية.

وتابع: "أن المحطة تنتج أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا صيف شتاء وهو رقم ثابت؛ الأمر الذي ميزها عن المحطات المنافسة، كذلك إنتاج الأوزون".

جدير بالذكر أن شرق بورسعيد شهد الأثنين افتتاح المشروع القومي الأضخم من نوعه، وهو افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه ، والتى تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.

وتعد المحطة هي الأكبر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم وتعد الأضخم من نوعها، وتقع على بعد 10 كيلو مترات، جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء وشمال مدينة القنطرة شرق بحوالي 17 كيلو متر وتعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث ستسهم في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

وتقدر الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بـ 5.6 مليون متر مكعب / يوم، حيث تعمل المحطة ضمن منظومة مياه مصرف بحر البقر ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان في سيناء.

وتقع المحطة على مساحة 155 فدان بإجمالي 650 ألف متر مربع في الجانب الشرقي لقناة السويس وإلى الجنوب من مدينة بورسعيد بحوالي 27 كيلو متر.

وسيتم تحويل المياه من الضفة الغربية من (محطة السلام) إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس من خلال عبور المياه داخل عدد ٢ سحارة قائمة أسفل قناة السويس، حيث تم تنفيذ 4 خطوط قطر 3800 مم (2 خط لكل سحارة) لنقل المياه من السحارة إلى القناة المكشوفة الموجودة خارج حدود محطة المعالجة التي يقدر طولها بـ 750 متر تقريبًا ومنها إلى قناة الدخول الموجودة داخل المشروع التي تقدر بطول ٥٨٦ مترًا.

وتعمل المحطة من خلال أربعة وحدات لمعالجة المياه، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لكل وحدة معالجة ب ١.٤ مليون متر٣/يوم.

وبالنسبة للمكونات الرئيسية للمشروع: توجد قناتان عبارة (قناة مأخذ بطول 586 مترًا داخل حدود محطة المعالجة – قناة السيب النهائي - قناة المخرج بإجمالي طول 895 مترا)، و4 وحدات معالجة مياه وكل وحدة من وحدات المعالجة تتكون من (مبنى مضخات المأخذ – أحواض الخط السريع والبطيء والترويب والترسيب – مبنى المرشحات ذات الأقراص – أحواض الأوزون – أحواض التلامس بالكلور).

كما توجد وحدتا معالجة الحمأة وتتكون كل وحدة من الآتي (مباني مضخات رفع الحمأة – أحواض تغليظ الحمأة – مبنى التجفيف الميكانيكي – وحدات التجفيف الشمسي)، فضلا عن المباني المساعدة على الترسيب والخدمات وتتكون من (مباني حقن الكيماويات – مباني حقن الكلور – مباني توليد الأوزون – مبنى المولدات الاحتياطية – مباني المحولات واللوحات الكهربائية – مبنى الورشة – مبنى مخزن المواد الكيمائية – مبنى العمالة – مسجد – مبنى الإدارة الرئيسي).

وتبلغ كمية المياه المعالجة في السنة 2 مليار متر مكعب، كما تبلغ كمية الحمأة المجففة في السنة 460 ألف طن.

وعن شرح وحدات المعالجة بالمشروع:

المرحلة الأولى ما قبل المعالجة:

مبنى المدخل ويحتوي على (المصافي – ومضخات المأخذ) حيث تقوم المصافي الخشنة والدقيقة الموجود بمبنى المدخل على إزالة العوالق كبيرة الحجم والأصغر حجمًا والتي تسمح بمرور المياه إلى المراحل التالية لمعالجة المياه.

وتقدر الطاقة التصميمية لمضخات المأخذ بكل وحدة معالجة بــ 1.4 مليون 3/ يوم، ويحتوي كل مبنى على ٥ مضخات (٤ بالخدمة / ١ احتياطية) وقدرة كل مضخة تقدر 4 م 3 / ث.



المرحلة الثانية المعالجة:

- أعمال معالجة المياه الترسيب الأولى وذلك بإضافة المواد المساعدة على أعمال ضبط الأس الهيدروجيني والمساعدة على تكون الندف والترسيب الحمأة بقاع أحواض الترسيب وهي على سبيل المثال ( حمض الكبريتيك – هيدروكسيد الصوديوم – كلوريد الحديدوز – البوليمر) على الترسيب وذلك للقيام بأعمال ترسيب وتكوين جزئيات كبيرة من المواد الصلبة العالقة داخل خزانات الخلط والترويب ثم بعد ذلك إلى أحواض الترسيب (اللاميلا) والتي تغطي مساحة 11,600 متر مربع، وهي تستخدم داخل أحواض الترسيب في تكنولوجيا الترسيب الأنبوبية والتي تسمح بعملية ترسيب أكثر كفاءة.

- المرشحات الثلاثية ذات الأقراص حيث تم استخدام 120 مرشح بكامل المشروع وتقدر السعة التصميمية لكل فلتر بــ 1922 متر 3/ س، بسطح ترشيح يبلغ 32,800 متر مربع من غشاء البوليستر الناعم بحجم ترشيح 10 ميكرون لتنقية المياه وذلك لتلبية معايير الجودة الخاصة بمياه الري.



المرحلة الثالثة ما بعد المعالجة:

تتضمن عملية تعقيم المياه وذلك عن طريق حقن الأوزون أو الكلور وعملية تعقيم وتطهير المياه قبل دخولها إلى خزانات التلامس لتطهير المياه والتحكم في رائحة المياه حيث يقضي الأوزون على جميع الطفيليات والبكتريا وكل المواد العضوية الضارة الموجودة بالمياه بالإضافة إلى تقليل نسبة الأكسجين الكيمائي المستهلك " COD" للوصول إلى نسب التصميم النهائي للمياه الخارجة ثم بعد ذلك خروج المياه المنتجة إلى ترعة الشيخ جابر.

