موجز الاقتصاد اليوم الثلاثاء 28 – 9- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 28 – 9- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحقيق أعلى معدل إنتاج بتاريخ مصر خلال 2020، بإنتاج 1.9مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

البترول: تحقيق أعلى معدل إنتاج بتاريخ مصر خلال 2020 بإنتاج 1.9 مليون برميل يوميًا

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فاعليات الجلسة الوزارية " استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل" والتي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا وناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكادرى سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبى.

3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» عن أغسطس الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تقنية جديدة لتحديث خدمات الاستعلام الائتماني لأعضاء اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة

يعكف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تحديث خدمات الاستعلام الائتماني الداخلية التي يتيحها بشكل مباشر لأعضائه من خلال إضافة تقنية جديدة تستهدف التيسير على الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يهبط أدنى من 700مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

المجلس التصديري: صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.4 مليار دولار موسم2020-2021

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تصدير 4.241 آلاف طن خلال موسم 2020-2021 بما قيمته 2.406 مليار دولار، لتأتي الدول العربية في مقدمة المستوردين من مصر بما قيمته 842 مليون دولار بواقع 1797 طن من الحاصلات.

وزيرة الصناعة: وفرنا مجمعات صناعية بالمحافظات بقيمة إيجارية لا تجاوز 20 جنيها للمتر

أكدت نيفين جامع وزير التجارة الصناعة، أن مبادرة حياة كريمة لم تحدث في تاريخ مصر ولا أزكي أيضا أنها قد لم تحدث في أي مكان علي مستوى العالم.

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 763 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء هبوطا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات حتى صياغة هذه السطور، ليواصل سعر الذهب تراجعه في مصر متأثراً بما تشهده الأسواق العالمية من هبوط في سعر المعدن النفيس بسب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.