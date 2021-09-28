موانئ البحر الأحمر: وصول 169 طرد معدات بوزن 1145 طن لميناء بورتوفيق

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (8500) طن بضائع و(419) شاحنة.

وشملت حركة الواردات (3200) طن بضائع و(151) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5300) طن بضائع و(268) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينة امل.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وعمان وغادرت ثلاث سفن وهى عمان، سينا، بريدج فيما يستقبل ميناء بورتوفيق LADY R وعلى متنها 169 طرد معدات بوزن 1145 طن لصالح شركة بتروجت والسفينة Banyas وعلى متنها 382 سيارة قادمة من جدة.