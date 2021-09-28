مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 آخرين في حريق بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

لقى طفل مصرعه وسيدة ، وأصيب 9 أخرين ما بين حالات اختناق وحروق من درجات مختلفة في حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق بقرية أبو تمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف، لموقع الحريق، وسيارات الدفاع المدني، وتمكنت من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية أبو تماده، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، نتج عنه مصرع طفل، وكذلك سيدة، وإصابة 9 آخرين.

فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، كما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف وأطقم من المسعفين لعمل الإسعافات الأولية للحالات البسيطة، ونقل المصابين إلي مستشفى كفر الشيخ العام، وجاري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تنوعت الإصابات ما بين حروق واختناقات، كما جري إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

فى سياق آخر وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة استقبال المصابين في حادث حريق بمنزل قرية أبو تماده التابعة لمركز كفر الشيخ، وتقديم كافة الرعاية لهم والخدمات الطبية، مقدما العزاء لأسر المتوفيين في الحادث.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال اخماد الحريق، موجهاً الحماية المدنية بسرعة الانتقال لموقع الحريق، لإخماد النيران، كما وجه إسعاف كفر الشيخ بسرعة نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، كما وجه بموافاته بتقرير عن أسباب الحريق ، وقد أسفر الحريق عن مصرع طفل وسيدة، إضافة لإصابة 9 أخرين.