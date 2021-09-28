مشروعات "حياة كريمة" تزين قرى ديرمواس.. أبرزها الصرف الصحى ومراكز الشباب

المنيا -حسن عبد الغفار

حولت مبادرة حياة كريمة حلم قرى مركز ديرمواس إلى واقع، بعد المشروعات الكبرى التى تجرى على أرض تلك القرى من صرف صحى ومراكز شباب ومدارس وغيرها من المشروعات التى تبنى حياة كريمة فى الريف المصرى .

وتشهد قرية العمارية الشرقية والحاج قنديل مشروع مد شبكات الصرف الصحي والتى يتم تنفيذها وفقا للمواصفات الفنية وبالجودة المطلوبة

هذا إلى جانب اعمال رفع شريط السكة الحديد التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية لتمهيد الطريق المؤدي الي موقع انشاء محطة رفع صرف صحي ومركز شباب قرية العمارية الغربية .

كما تشهد قرى ملوى وأبو قرقاص مشروعات عملاقة فى مجال التعليم والصرف الصحى والوحدات الصحية فى قرى المعصرة وبنى عبيد والبيهو وجرجيس وغيرها من القرى التى تشهد إنشاء مجمعات للخدمات مثل قرية البيهو ، وانشاء مدرسة بقرية المحرص .