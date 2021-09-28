مدارس الدقهلية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

الدقهلية - مرام محمد

أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، الثلاثاء، عن انتهاء استعدادات مدارس الدقهلية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة تعليم عام وفنى بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه وصيانة بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة وطرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين مضيفا أنه تم التشديد على ضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة حرصا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

كما وجه لضرورة المرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلى المدارس وجاهزية الاثاث المدرسى لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس فى كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية والمتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها "ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وأشار الى أن اعتمادات التغذية المدرسية بالدقهلية لهذا العام للفئات المستهدفة تبلغ 78 مليون و764 الف جنيه تشمل وجبات جافة ومطهية لمدارس التربية الخاصة وبسكويت لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والتعليم الأساسى ثم تليها مرحلة التعليم الفنى وذلك فى إطار تطوير منظومة التغذية المدرسية موضحا انه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية واسبوعية مع جميع مديرى الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الاعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوى المحافظة قبل بداية العام الدراسى، وتم تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها مشيرا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

وأوضح انه تم فتح 10 قاعات رياض أطفال جديدة ليرتفع عدد قاعات رياض الأطفال إلى 644 قاعة لاستيعاب جميع الأطفال البالغ عمرهم أربع سنوات، كما تم استيعاب جميع الأطفال الملزمين " ست سنوات فى 1/10/2021" وقبولهم بالصف الأول الابتدائى وتم عمل مسح شامل لجميع المدارس الإبتدائى من اعمال الصيانة البسيطة.