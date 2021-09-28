محمد حديد يروى مأساته كطفل فلسطينى لاجئ بصورة له بعمر 11 عاما

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشف رجل الأعمال الأمريكى فلسطينى الأصل محمد حديد، عن المأساة التى عاشها منذ صغره باعتباره لاجئ فلسطينى، وكيف كان لا يملك منزل هو وعائلته ويتنقلون من بلد إلى آخر حتى أصبح الآن أحد أهم رجال الأعمال فى العالم.



تدوينه محمد حديد

ونشر محمد حديد، والد عارضتا الأزياء العالميتان جيجي وبيلا حديد، صورة له وهو صغير فى عمر 11 عامًا، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "أنا فى سن الـ11 عام.. لاجئ فلسطينى إلى سوريا ثم لبنان ثم تونس ثم العودة إلى سوريا، ثم تونس، ثم الولايات المتحدة".

وأضاف الملياردير فلسطينى الأصل، "وها أنا ذا من مواليد الناصرة، كان من المقرر أن ننتقل إلى منزلنا فى صفد وأنا بعمر الـ 9 أيام بين ذراعى والدتى، ولم يسمح لهما بالعودة إلى المنزل".



محمد حديد فى عمر 11 عاما