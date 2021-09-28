محافظ مطروح يتأكد من جاهزية محطات الصرف استعدادا لفصل الشتاء

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح طابور اصطفاف لعدد من سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك على كورنيش مدينة مرسى مطروح، للوقوف على استعدادات الشركة لموسم الشتاء والأمطار.

وضم طابور الاصطفاف 26 سيارة منها 11 سيارة كسح مياه كبيرة، و2 سيارة كسح صغير و9 طلمبات مختلفة المقاسات منهم 3 طلمبات بسعة عالية (8 بوصة) تم استحداثها لأول مرة بالشركة، و6 شفاطات مياه وغيرها .

واطمئن محافظ مطروح على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع اى طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه امطار و التجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات، مشيدا باستعدادات الشركة، مشيرا الى انه سيتم مراجعة موقف جميع الجهات من مجالس مدن وحماية مدنية وغيرها من تجهيزات واستعدادات لموسم الشتاء القادم .

ويوجد 73 مخر سيول بالمحافظة منها 51 مخر بمدينة مرسى مطروح و8 مخرات بمدينة النجيلة، و8 بمدينة برانى، و5 بمدينة السلوم ومخرين بسيوة، ومخر بمدينة الضبعة، والتى تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها.

وجار إقامة سد وادى إسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو 4، والذى تنفذه وزارة الري، كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول كأول سد ضمن مخطط اقامة 9 سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضى فى بعض المناطق منها الكيلو 4 ووضع حلول مستدامة تحقق الاستقرار للأهالى مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة "، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.



















