اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد 32 صندوق قمامة صديقا للبيئة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:11 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد 32 صندوق قمامة صديقا للبيئة محافظ كفر الشيخ يتفقد 32 صندوق قمامة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، 32 صندوق جمع قمامة جديد صديق للبيئة، اليوم الثلاثاء، فى إطار دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وسيتم تعميم التجربة على مجالس المدن والأحياء، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ. 
 
ووجه محافظ كفر الشيخ بتوزيع الصناديق صديقة البيئة، ووضعها بالشوارع غرب وشرق العاصمة التي تم تطويرها ومنها شارع الزهراء ومنطقة الضرائب ومحور سعد زغلول وشارع المدارس وصبري القاضي وغيرهم من المناطق والشوارع، وتتميز صناديق القمامة الجديدة بسهولة تفريغها بسيارة تسع 30 طن يتم كبسها بمكبس بسيارة نقل القمامة، ليتم نقلها في المقلب الوسيط بمدينة كفر الشيخ.
 
أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة، من خلال توفير المعدات الحديثة التى تسهم فى القضاء على المشكلة، وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مشيراً ان ذلك يأتى ايضاً ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط بشوارع كفر الشيخ، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لها، وانه سيتم توزيعهم بغرب وشرق العاصمة،ليتم تعميم التجربة بكل مدن المحافظة.

 

المحافظ-خلال-جولته-بكفر-الشيخ
المحافظ خلال جولته بكفر الشيخ

 

جانب-من-الجولة
جانب من الجولة

 

جولة-المحافظ-بالمحافظة
جولة المحافظ بالمحافظة

 

جولة-محافظ-كفر-الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ اليوم

 

جولة-محافظ-كفر-الشيخ-اليوم
جولة محافظ كفر الشيخ

 

عدد-من-المعدات-الجديدة
معدات جديدة بكفر الشيخ

 

معدات-جديدة-بكفر-الشيخ
عدد من المعدات الجديدة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صناديق قمامه

غرب كفر الشيخ

مظهر حضاري

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